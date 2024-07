Lautaro è stato il primo a saperlo: addio al top player interista | Sincope per i tifosi: “fa più male di Lukaku”

Il Capitano nerazzurro, dopo la questione relativa al suo ex compagno di reparto, dovrà dire addio ad un altro compagno.

In questi anni, soprattutto le ultime tre estati prima di questa, i tifosi dell’Inter sono stati abituati a dover dire addio a calciatori importanti che venivano ceduti dalla società a causa della situazione economico-finanziaria deficitaria del club che, almeno fino allo scorso maggio, era di proprietà di Steven Zhang.

Dopo l’addio di Antonio Conte, arrivato nell’estate 2021, in casa Inter salutarono anche Hakimi e Lukaku che passarono rispettivamente a Paris Saint Germain e Chelsea a fronte di cifre importantissime. Ancora addii dolorosi la scorsa estate, quando l’ambiente nerazzurro fu costretto a dire addio ai vari Skriniar, Onana, Brozovic e Dzeko.

Discorso a parte, ovviamente, merita Romelu Lukaku che, dopo il ritorno in prestito secco concesso dal Chelsea due estati fa, e proprio mentre nerazzurri e londinesi sembravano aver trovato l’accordo per il ritorno definitivo del belga a Milano, si negò al telefono a dirigenti e suoi ex compagni e fece cadere ogni trattativa.

Un secondo tradimento in appena due anni che non è mai stato perdonato dai tifosi nerazzurri, ma soprattutto non è stato perdonato da Capitan Lautaro Martinez che con Lukaku, fin dai tempi di Antonio Conte, aveva stretto un rapporto davvero speciale, con un’intesa che era tanto fenomenale in campo, quanto forte fuori.

Inter, nessuna cessione di big

Lautaro Martinez, che dopo una querelle durata qualche settimana ha trovato l’accordo per il rinnovo con l’Inter, dimostrando ancora una volta in più di amare la maglia e tenerci ai colori nerazzurri, ha voltato pagina ed ha trovato con Marcus Thuram quella felicità che Lukaku gli aveva tolto, non perdendo l’occasione di mostrare tutto il suo rancore verso l’ex compagno di reparto.

In questa infuocata estate di calciomercato, però, l’Inter sembra nella condizione di poter non cedere alcun calciatore importante della rosa che ha dominato l’ultimo Scudetto e per i tifosi nerazzurri non dovrebbero esserci addii dolorosi e difficili da digerire. In vendita ci sono solo alcuni calciatori tornati dal prestito, ma che non fanno più parte del progetto tecnico, e alcuni giovani.

Mercato Inter, Valentin Carboni vicino al Marsiglia

L’unico sacrificio, infatti, dovrebbe essere quel Valentin Carboni che, a nemmeno vent’anni, sta disputando la Copa America con la maglia della sua Argentina e domenica, nella notte italiana, disputerà la finale della competizione contro la Colombia. Dopo l’ultima stagione in prestito al Monza, il classe 2005 nerazzurro, dovrebbe essere ceduto.

Su di lui c’è il Marsiglia, club con cui l’Inter ha un ottimo rapporto per via delle operazioni Alexis Sanchez e Correa perfezionate negli ultimi tempi e che vuole regalare al nuovo tecnico, Roberto De Zerbi, un acquisto di qualità. I nerazzurri valutano Carboni non meno di 35 milioni e sono ad un passo dall’accordo con il club francese, con le firme che dovrebbero arrivare al termine della Copa America.