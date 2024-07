Grazie per l’interesse ma scelgo lo stipendio sicuro | Inter, addio con polemica: se ne va in Arabia Saudita

Un calciatore seguito dall’Inter nelle ultime settimane, sembra invece aver scelto il campionato saudita e una ricca offerta.

Lo Scudetto della seconda stella, il cambio di proprietà con il Fondo Oaktree che ha escusso il club in pegno dopo che l’ex Presidente Steven Zhang non è riuscito a ripagare il debito, la nomina di Giuseppe Marotta come nuovo numero uno del management aziendale, il mercato che ha già portato tre acquisti e l’accordo per dei rinnovi davvero importanti.

Gli ultimi mesi in casa Inter sono stati davvero infuocati e la squadra Campione d’Italia sembra ancora essere la favorita numero uno ai blocchi di partenza della prossima Serie A. Barella, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi erano i tre componenti del club che dovevano essere rinnovati e l’accordo è stato trovato, con le firme che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni o settimane.

Sul fronte mercato, invece, l’Inter si era già mossa ampiamente in anticipo e già dallo scorso inverno aveva trovato l’accordo con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi per il loro arrivo a parametro zero. Dopo aver definitivamente chiuso il loro rapporto rispettivamente con Napoli e Porto, quindi, il centrocampista polacco e la punta iraniana, sono stati ufficializzati dall’Inter.

Durante il mese di giugno, invece, è arrivato anche il terzo acquisto. Si tratta di Josep Martinez, portiere spagnolo, ormai ex Genoa, che è passato all’Inter per una cifra complessiva di 15.5 milioni di euro. I nerazzurri si sono assicurati così il portiere per il futuro, con Sommer che, almeno per la prossima stagione, dovrebbe continuare ad essere il titolare, lasciando man mano sempre più spazio al nuovo estremo difensore.

Inter, possibili altri due acquisti

Ora, il mercato dell’Inter, almeno per quel che riguarda le operazioni in entrata, si può dire quasi chiuso, ma la possibile cessione di Valentin Carboni al Marsiglia, per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni, potrebbe aprire nuovi spiragli.

Simone Inzaghi, infatti, vorrebbe ancora un difensore ed un attaccante per completare la rosa e renderla praticamente senza difetti e/o caselle da riempire. Per l’attacco l’obiettivo resta Gudmundsson del Genoa che ha tanto mercato, ma che l’Inter conta di poter chiudere se dovesse incassare la cifra relativa alla cessione di Carboni.

Mercato, niente Inter per Ricardo Rodriguez

Diverso il discorso relativo al centrale di sinistra di difesa che dovrebbe alternarsi con Alessandro Bastoni. L’idea Hermoso sembra ormai tramontata, così come quella che portava a Ricardo Rodriguez. Entrambi svincolati, rispettivamente dall’Atletico Madrid e dal Torino, sono stati ritenuti troppo anziani dalla società che vorrebbe rinforzarsi, almeno in quel ruolo, con un giovane di prospettiva.

Per quanto riguarda l’ex Torino e Milan Ricardo Rodriguez, reduce da un ottimo Europeo con la sua Svizzera, sfuma quindi la possibilità di giocare con l’Inter in vista della prossima stagione. Su di lui c’è forte l’interesse dei sauditi dell’Al-Shabab, squadra in cui milita anche Rakitic. L’elvetico sta riflettendo sulla proposta araba, ma pare intenzionato a restare in Europa. Non è da escludere, inoltre, nonostante un contratto scaduto, la firma con il Torino che non aveva prolungato il vecchio accordo a causa delle richieste del calciatore (2 milioni di euro annui rispetto all’1.5 che RR percepiva fino allo scorso 30 giugno).