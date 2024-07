Balotelli in Serie A: arrivata l’ultima chance della carriera | Stipulato il patto con lo spogliatoio, Spalletti osserva

Dopo l’esperienza turca e le solite vicissitudini di gossip e cronaca, l’attaccante bresciano si giocherà l’ultima possibilità della carriera.

Durante la disastrosa spedizione azzurra ad Euro 2024 si è parlato più volte dei calciatori che Luciano Spalletti avrebbe potuto portare in Germania e che avrebbero potuto dare quel qualcosa in più a livello tecnico rispetto a quelli che realmente erano a disposizione e sono stati da lui convocati.

Soprattutto in attacco, in realtà, si è avuta la sensazione che la spedizione azzurra avesse davvero del materiale poco funzionale e dei calciatori che, fino a qualche anno fa, la maglia della Nazionale non l’avrebbero mai vista nemmeno in cartolina.

Matteo Retegui non sembra all’altezza, Giacomo Raspadori continua a collezionare panchine con il Napoli e non può essere certo considerato un possibile titolare in Nazionale, Gianluca Scamacca, invece, dopo gli ottimi ultimi mesi fatti con la maglia dell’Atalanta, ha deluso le aspettative e non è riuscito ad imporsi anche con la maglia azzurra.

Ed è così che, oltre a tornare a parlare di quanto ci manchino i grandi attaccanti del passato, si è fatto anche il nome di Mario Balotelli, ultima punta che ha fatto realmente bene con la maglia della Nazionale all’Europeo 2012. Negli stessi giorni in cui l’Italia veniva eliminata dalla competizione continentale, però, sono saltati fuori dei video dell’ex Milan e Inter in compagnia di amici e in condizioni psico-fisiche poco rassicuranti.

Nazionale, Balotelli si rimette in gioco per convincere Spalletti

Molti lo hanno difeso parlando di un uomo in vacanza che era libero di fare quello che gli pareva. Cose che in realtà ha detto lui stesso, definendo davvero assurdo che si parlasse di lui e non della condizione pietosa della nostra Nazionale di calcio. Intanto, però, per molti Balotelli resta il miglior attaccante italiano in circolazione e deve essere convocato da Luciano Spalletti.

Le sue ultime stagioni, tra Turchia, Sion e bravate varie, non sono di certo state positive ed all’insegna dell’impegno e del calcio professionistico. Balotelli, però, sogna il ritorno in Nazionale e, prima di ritirarsi, vorrebbe giocare il prossimo Mondiale, quello del 2026 in cui lui ci arriverà da quasi 36enne. Per realizzare questo sogno, intanto, potrebbe aprirsi un’ultima chance.

Balotelli, vicino l’accordo in Serie A brasiliana: firma con il Corinthians

Mario Balotelli, infatti, è molto vicino alla Serie A brasiliana ed al Corinthians. Il ds del club Alves ha ammesso che c’è già stato un contatto tra le parti e che il Presidente Augusto Melo ha già incontrato uno degli agenti, il fratello del calciatore e Supermario stesso. L’accordo tra le parti prevede un contratto di due anni a 3 milioni di euro netti a stagione, più un premio alla firma di circa due milioni.

Balotelli è rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Adana Demirspor ed ora ha voglia di mettersi in gioco per provare a convincere Luciano Spalletti che può ancora essere utile a questa Nazionale. Ad ammettere queste intenzioni dell’ex attaccante di Brescia e Monza è stato lo stesso ds. del club brasiliano che quindi ha confermato le anticipazioni dei giorni scorsi.