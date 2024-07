Pioli preferì Chukwueze a lui | Ora vale 60 milioni di euro e un Pallone d’Oro: è il crack assoluto di Euro 2024

Nel recente passato il Milan è stato fortemente interessato ad un calciatore che ora sta facendo la differenza all’Europeo.

Durante la scorsa estate il Milan, dopo il licenziamento di Maldini e Massara e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, intervenì pesantemente sul mercato, chiudendo per ben dieci acquisti. Una rosa pressoché rivoluzionata quella che fu consegnata a Stefano Pioli che è riuscito solo in parte a far rendere al meglio tutti i nuovi arrivati.

Christian Pulisic è stato sicuramente l’acquisto più azzeccato, o almeno quello che ha reso di più, ma può essere considerata positiva anche la stagione di Tijjani Reinjders, che grazie al Milan si è conquistato la Nazionale olandese ed ha giocato tutte le partite da titolare ad Euro 2024, di Ruben Loftus-Cheek ed in parte anche di Noah Okafor.

Una delle più grosse delusioni, invece, è stata quella rappresentata da Samu Chukwueze. L’esterno destro d’attacco nigeriano fu l’acquisto più caro durante la scorsa sessione estiva di mercato da parte dei rossoneri che pagarono 28 milioni di euro circa, bonus compresi, al Villareal per assicurarsi le prestazioni del calciatore tanto voluto anche da Stefano Pioli.

Chukwueze, inoltre, fu accolto benissimo anche dai tifosi che, per la grande maggioranza, lo consideravano come il colpo dell’estate rossonera. Il nigeriano, però, ha deluso le aspettative e, tra tanta panchina a causa dell’ottima stagione di Pulisic che gli ha tolto spazio, la Coppa d’Africa e qualche infortunio di troppo, non è mai riuscito ad incidere più di tanto con la sua nuova maglia.

Milan, rimpianto Olmo

Con l’arrivo di Paulo Fonseca, comunque, il Milan ha deciso di rinnovare la fiducia a Chuku che dovrà mostrare tutte le sue potenzialità in vista della prossima stagione e far vedere che può essere un calciatore all’altezza di un club come il Diavolo.

In passato, però, il Milan è stato fortemente interessato ad un calciatore che si muove più o meno sulle stesse zolle di campo di Chukwueze, anche se spesso gioca decisamente più dentro il campo e tra le linee, e che sta decisamente impressionando ad Euro 2024. Parliamo di Dani Olmo che, prima di passare dalla Dinamo Zagabria al Lipsia a gennaio 2020 per poco meno di 30 milioni di euro, era stato fortemente voluto da Zvonimir Boban, all’epoca dirigente del Milan.

Olmo, dall’Europeo all’interesse di Chelsea e Barça

La proprietà rossonera decise di non investire su Olmo, ritenendo troppo alta la cifra da investire, ma allo stesso tempo il ragazzo preferì la vetrina del Lipsia, sempre molto benefica per i giovani talenti. Quattro stagioni in Germania e un rendimento non sempre positivo, ma ora un Europeo che lo sta ponendo al centro delle attenzioni di tanti grandi club.

Olmo ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento della finale da parte della sua Spagna, con tre gol due assist, tante giocate decisive e folgoranti, ma soprattutto le prodezze contro Germania e Francia che sono valse la qualificazione. Ora, lo aspetta la finale da titolare contro l’Inghilterra e una vittoria potrebbe anche incoronarlo come MVP del torneo e futuro candidato al Pallone d’Oro. Dani ha una clausola da 60 milioni di euro esercitabile fino al prossimo 20 luglio. Al momento su di lui c’è il Chelsea che potrebbe chiudere per il suo acquisto, ma attenzione anche al Barcellona.