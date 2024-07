“Non lo abbiamo mai voluto: per noi non è all’altezza” | Marotta, doccia ghiacciata: la trattativa in uscita è fallita

Poteva essere ceduto e invece la trattativa è ufficialmente arenata, i rivali hanno trovato un altro giocatore, Marotta resta al palo

L’Inter sta provando a cedere qualche giocatore ritenuto non al centro del progetto di mister Inzaghi per avere maggiori disponibilità finanziarie al fine da ingaggiare nuovi profili che possano dare nuove soluzioni tattiche e allungare una rosa competitiva ma che necessita di più interpreti per affrontare al massimo tutti gli impegni di una stagione che si prospetta molto impegnativa.

In partenza c’è Dumfries, nel mirino del Manchester United che potrebbe chiudere un altro affare con i nerazzurri dopo quello di Onana la scorsa estate e molto conveniente per l’Inter.

L’esterno olandese può essere ceduto per circa 20 milioni, un gruzzoletto importante per Beppe Marotta e per Piero Ausilio, che cercano un difensore centrale, un esterno e almeno un nuovo centravanti.

Dovrebbe invece restare Valentin Carboni. Il talento argentino classe 2005 ha grandi dote e Inzaghi vorrebbe trattenerlo per metterlo alla prova da subentrante in attacco alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

Calhanoglu resta all’Inter, Marotta deve rinunciare a 60 milioni

Aveva scosso tutto l’ambiente nerazzurro l’offerta di 60 milioni che era pervenuta da parte del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Il turco è il fulcro del centrocampo di Inzaghi, che ha avuto l’intuizione di spostarlo dalla trequarti alla mediana, trasformandolo in uno dei registi migliori d’Europa.

Il giocatore è attualmente impegnato con la propria Nazionale, guidata da un altro italiano come Vincenzo Montella, agli Europei che si stanno disputando in Germania. Il top player ha fatto sapere la sua volontà di restare, convinto anche dai compagni di squadra a continuare a sposare il progetto che lo ha messo al centro e lo ha rigenerato dopo l’addio doloroso dal Milan.

Il Bayern ha trovato il sostituto di Hakan, gioca in Premier League

La riconoscenza è tale da rifiutare la destinazione tedesca, in un club vincente come quello del Bayern ma in una fase di costruzione, con un nuovo ciclo avviato dopo l’addio di Tuchel e l’approdo in panchina della scommessa Kompany.

Bayern che si consola con Joao Palhinha, manca solo l’ufficialità per il mediano del Fulham che è stato identificato come sostituto di Calha. Marotta da un lato sperava che l’operazione andasse in porto, attratto dall’offerta economicamente molto ghiotta ma è consapevole che un regista del calibro del turco sia stato difficilmente rintracciabile sul mercato.