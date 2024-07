Jovetic, ritorno a sorpresa in Serie A: si è liberata giusto in tempo la numero 10 | Dove tutto è cominciato

Il fantasista montenegrino ha salutato l’Olympiakos dopo aver vinto una Conference League. Ipotesi ritorno in Italia.

A novembre compirà 35 anni ed è chiaro che la sua carriera da calciatore sia ormai praticamente ai titoli di coda. Nonostante questo, però, Stevan Jovetic, fantasista montenegrino dalla grande tecnica, ma che è stato anche tanto sfortunato nel corso degli anni, si è tolto a fine maggio la grande soddisfazione di alzare al cielo la Conference League con la maglia dell’Olympiakos.

Trofeo storico perché si tratta del primo in assoluto a livello internazionale per il club greco, ma anche dal sapore speciale per Stevan perché conquistato in finale contro la sua Fiorentina, squadra che lo acquisto a diciotto anni per otto milioni di euro dal Partizan e con cui, forse, ha fatto vedere le cose più belle della sua carriera.

Dopo una sola stagione, come detto condita dalla vittoria della Conference League, Jovetic dice addio all’Olympiakos con cui aveva firmato per un solo anno, appunto, e tramite un contratto che scadeva lo scorso 30 giugno. Nelle scorse ore è arrivato ufficialmente il saluto del calciatore al club greco e ai suoi tifosi, con un ringraziamento speciale affidato ai suoi profili social.

“Gli addii non sono mai facili ma sono molto più facili quando fai la storia prima di partire. È stato un viaggio fantastico. Voglio ringraziare tutti per questo successo”. Questo in breve il messaggio con cui Jovetic ha voluto salutare e ringraziare la sua ormai ex squadra.

Jovetic, svincolato di classe e di lusso

La domanda che ora sorge spontanea è: che farà Jovetic? Dovrà continuerà la sua carriera per quelli che dovranno e potranno essere le sue ultime partite ufficiali nel mondo del calcio professionistico? Quesiti di cui ancora non ci è dato conoscere risposta, ma siam sicuri che Jo-Jo potrebbe far comodo a tante squadre ancora, anche se solo part-time e magari partendo dalla panchina.

I tanti infortuni subiti in carriera, infatti, ne hanno rallentato l’esplosione negli anni d’oro, ma soprattutto ne hanno limitato l’autonomia in questi ultimi scampoli di carriera. Dopo i cinque anni alla Fiorentina, infatti, dal 2008 al 2013, Stevan, che già aveva saltato l’intera stagione 2010-2011 in viola per un gravissimo incidente, passa al City, ma qui non riesce ad imporsi a causa dei tanti guai muscolari.

Jovetic, ritorno in Serie A in questa sessione di mercato?

Poi l’Inter, il Siviglia, il Monaco, l’Hertha Berlino e, appunto, l’Olympiakos. Lampi di classe sparsi qua e là, ma sempre tanta sfortuna e guai muscolari che gli impediscono puntualmente di disputare stagioni per intero e da protagonista. La sua classe, però, resta intatta e Jovetic si rende utile e illumina i posti dove gioca con tecnica, intelligenza e visione di gioco.

Ora, potrebbe prospettarsi un suo ritorno in Serie A, magari in squadre dove manca ancora un numero dieci. A Firenze sarebbero felicissimi per un suo eventuale ritorno e Palladino potrebbe utilizzarlo, all’occorrenza, nei due dietro la prima punta. Anche alla Juventus manca ancora un fantasista vero e proprio e uno come Jovetic farebbe sicuramente comodo, anche se part-time.