Inzaghi ha deciso: punta tutto sullo Yamal italiano | Affare UFFICIALE, cambio strategia all’ultimo secondo

L’Inter, dopo il subentro del Fondo Oaktree in capo alla proprietà, pare aver cambiato strategia per quel che riguarda il puntare sui giovani.

Dopo quasi due stagioni con la maglia del Barcellona che lo avevano già consacrato come il talento giovane più interessante del Mondo, la stella di Lamine Yamal è definitivamente sbocciata ad Euro 2024. Tante giocate di pregevole fattura, il posto fisso da titolare con la maglia de La Roja a nemmeno sedici anni e poi un gol che ha dell’incredibile.

Nella semifinale contro la Francia, infatti, l’ancora non 17enne talento iberico ha sconvolto, in positivo, tutto il mondo del Pallone, realizzando un gol meraviglioso, ma soprattutto decisivo e che ha guidato la rimonta della sua Spagna nei confronti dei transalpini ed ha aperto la strada per la vittoria e l’accesso alla finalissima di domenica.

Yamal, quindi, con una perla assoluta, è diventato il più giovane calciatore della storia a realizzare un gol in una fase finale di una grande competizione per Nazionali (Europeo o Mondiale) superando, in questa speciale classifica, anche gente come Pelè, Messi e Maradona. In generale, però, è tutto l’Europeo del ragazzino, che il prossimo 13 luglio compirà 17 anni, ad aver impressionato.

Lamine sembra un campione già affermato da tempo, ma che allo stesso tempo gioca con la brillantezza e l’entusiasmo di un ragazzino. Un possibile crack mondiale per i prossimi 15-20 di calcio internazionale che potrebbe superare e battere tutti i record ed essere il miglior al Mondo per tanti, tanti anni.

Italia, si spera nel giovane Camarda per il futuro

Noi italiani, usciti mestamente agli ottavi di finale di Euro 2024, con prestazioni deludenti e una pochezza tecnica che mette davvero tanta tristezza, guardiamo in casa spagnola, ma non solo, con tanta invidia e senso di impotente inferiorità.

Alcuni club, però, negli ultimi anni, stanno puntando un po’ di più sui giovani di talento nostrano e questo potrebbe essere utile per una sorta di ripartenza che potrebbe avvenire in futuro. Milan, Juventus e Atalanta hanno una squadra Under 23 che milita in Serie C e nei rossoneri gioca Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di cui da tempo si dice un gran bene e che ha vinto da poco, con la maglia azzurra, l’Europeo Under 17 da MVP.

Inter, arriva il miglior 2010 in circolazione

Chi ha puntato poco sui giovani negli ultimi anni, preferendo l’usato sicuro e gente sempre più esperta, è stata l’Inter Campione d’Italia. Indirizzo che, però, con il Fondo Oaktree a capo della proprietà, sembra poter cambiare. I californiani vogliono una squadra più giovane e di prospettiva anche per ragioni economiche.

Deve essere visto anche in quest’ottica, del resto, l’acquisto di uno dei calciatori classe 2010 più ambiti d’Italia. Dopo un solo anno alla Roma, e respinta la corte serrata della Fiorentina, infatti, Saverio Vanacore passa all’Inter. Il 14enne ha realizzato 14 goal e sette assist nell’under 14 capitolina ed ora proseguirà la sua crescita a Milano.