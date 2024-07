Il nuovo Dani Alves a Roma: De Rossi l’ha chiamato con urgenza assoluta | Cartellino quasi regalato

Il club giallorosso sta perfezionando, per pochi milioni di euro, un affare interessante che migliorerà la rosa a disposizione di De Rossi.

Il mercato estivo sta entrando nel vivo e anche la Roma comincia a mettere a segno i primi colpi per cercare di dare quanto prima una rosa competitiva in mano a Daniele De Rossi. Dopo il riscatto di Angelino e l’arrivo del giovane Sangarè, ecco i primi colpi ufficiali in entrata.

Nei giorni scorsi è arrivato a Roma Enzo Le Fee, centrocampista dall’ottima tecnica di base e dalle marcate geometrie che i giallorossi hanno pagato circa 23 milioni di euro, prelevandolo dal Rennes. Un’operazione importante che va addirittura ad inserirsi al secondo posto in assoluto nella classifica degli acquisti più costosi dell’intera gestione Friedkin.

Soltanto Tammy Abraham, prelevato dal Chelsea per circa 40 milioni di euro nell’estate 2021, era stato pagato più di Le Fee dalla proprietà americana giallorossa. Un acquisto importante che rende l’idea di come quest’estate si vogliano fare le cose in grande, ma soprattutto c’è l’intenzione di costruire una rosa all’altezza.

De Rossi, però, oltre al centrocampista, ora cerca una (ma forse anche due) prima punta, altri due terzini e almeno un esterno d’attacco. Soprattutto sulle fasce, quindi, sembra esserci area di rivoluzione. Per quel che riguarda i terzini a disposizione nella scorsa stagione, infatti, Spinazzola è già andato via, Karsdorp è fuori rosa, mentre Celik non sembra far parte del progetto. Al momento resta il solo Angelino come superstite.

Mercato Roma, in arrivo il giovane Dahl

La Roma cerca un calciatore che possa alternarsi a sinistra con lo spagnolo e Florent Ghisolfi sembra aver individuato il profilo giusto. Il nuovo ds della Roma, infatti, ha scelto Samuel Dahl, giovane svedese classe 2003 che gioca soprattutto a sinistra, ma può agire anche a destra.

La Roma ha superato la concorrenza di West Ham, Dinamo Zagabria e Basaksehir per l’acquisto del giovane esterno mancino. Ghisolfi segue Dahl da tempo ed è pronto a rinforzare la squadra per migliorarne il valore tecnico. Ci sono voci discordanti sul prezzo dell’affare: alcuni quotidiani parlano di circa 3,5 milioni, mentre altri, come Il Messaggero, riportano una cifra intorno a 1,5 milioni.

Roma, Dahl ha già esordito in Nazionale maggiore

Dahl, in realtà, non dovrebbe essere la prima riserva di Angeliño, ma piuttosto una scommessa giovane che si unisce a coloro che hanno completato il percorso nelle giovanili e si stanno approcciando al grande calcio. Per completare la corsia sinistra, oltre a Dahl, la Roma potrebbe ingaggiare anche un altro terzino sinistro più esperto, con Robin Gosens e Sergi Cardona in pole.

Nella stagione attuale in Svezia, Dahl ha già collezionato 13 presenze da titolare e registrato due assist, con il suo club al secondo posto in campionato. All’inizio dell’anno, ha debuttato con la nazionale maggiore contro l’Estonia in un’amichevole vinta 2-1. Il classe 2003 è un giocatore offensivo che sfrutta le sue capacità di incursione palla al piede.