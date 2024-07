Ibrahimovic, vacanze interrotte: è saltato l’ennesimo affare | Allarme dai tifosi: “Ma non arriva nessuno?”

Ancora un tentativo fallito sul mercato dal Milan, i tifosi non hanno più pazienza, Ibrahimovic è costretto a rientrare dalle vacanze

La pazienza della piazza ha un limite. Nell’ultimo mese di campionato i tifosi del Milan hanno organizzato una protesta silenziosa ma molto efficace, non sostenendo per i match casalinghi la propria squadra dopo lo smacco della vittoria del campionato dei cugini dell’Inter arrivata con il matematico successo nel derby, il sesto consecutivo perso dai rossoneri.

Ci si aspettava una reazione, una svolta ma al momento la delusione è lampante. Il capro espiatorio è stato mister Pioli che ha lasciato la guida del club dopo cinque anni, con la squadra ora affidata a Paulo Fonseca, un tecnico che non suscita entusiasmo ma a parlare sarà il campo.

Rispetto alle rivali non è ancora stata ufficializzata nessuna operazione in entrata. Le attenzioni della dirigenza sono rivolte verso l’acquisto di una nuova punta centrale al posto di Giroud ma anche per un uomo di centrocampo dato il probabile addio di Bennacer.

L’obiettivo è Fofana del Monaco, trattativa a buon punto ma la chiusura ancora non è arrivata. Le finanze dovrebbero essere in buona salute ma ancora tutto è fermo in attesa di sviluppi.

Il Milan si augura che il centrocampista sia ceduto, Ibra costretto a correre ai ripari

Anche sul fronte uscite non ci sono molte novità. I rossoneri speravano di ricevere un discreto gruzzoletto dalla cessione del mediano Marco Brescianini ma al momento nessun club ha fatto un’offerta concreta.

Il Milan deve sperare che il giocatore cambi maglia in questa sessione di mercato altrimenti perderà il 50% della futura rivendita. La valutazione del Frosinone è pari a 12 milioni per acquistare il centrocampista.

Anche un club straniero è interessato a Brescianini, ecco quale

Il Villarreal si è inserito nella corsa a Brescianini, con un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, anche se le cifre continuano a essere non indifferenti. La concorrenza è molta, perché ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio interessate al cartellino del gialloblu.

Al momento solo la Viola ha fatto pervenire una proposta, pari a 8 milioni, e rispedita al mittente da parte del direttore sportivo dei ciociari Guido Angelozzi. Il giocatore ha qualità importanti e non meriterebbe di scendere in B dopo un’ottima annata nella massima serie del calcio italiano.