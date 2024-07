L’emiro ci ha anticipati: dobbiamo arrenderci | Cardinale spiazza la tifoseria: un altro colpo è saltato al Milan

Altro colpo sfumato per il Milan, gli ingaggi faraonici degli emiri hanno convinto il giocatore, ancora zero acquisti per i rossoneri

Il Milan inizierà un nuovo ciclo con Paulo Fonseca in panchina dopo i cinque anni in cui la squadra è stata guidata da Pioli. Una rosa competitiva ma che ha dovuto fronteggiare diversi problemi che hanno portato a un bilancio non del tutto positivo dell’annata conclusa al secondo posto in classifica.

Hanno pesato i tanti infortuni che testimoniano una preparazione atletica non all’altezza, il percorso deludente in campo internazionale tra Champions ed Europa League e i derby persi che hanno fatto irritare i tifosi.

Preoccupa soprattutto il numero zero alla voce acquisti per il Milan. Tutte le rivali per lo Scudetto hanno già piazzato alcuni colpi in entrata mentre i rossoneri hanno visto sfumare diversi obiettivi.

In ordine non è approdato a Milano il centravanti sloveno Sesko, che ha rinnovato con il Lipsia, Zirkzee, con la trattativa arenata per il problema commissioni che è risultato insormontabile e nelle ultime ore anche l’obiettivo per le fasce rischia di saltare definitivamente.

Il Milan pensava di poter chiudere a breve ma il colpo rischia di saltare

Infatti sulle tracce di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham ci sarebbe anche un club della Saudi Pro League che avrebbe messo nel mirino il giocatore brasiliano che potrebbe farsi convincere dall’offerta monstre della squadra araba.

Dipenderà da Emerson se preferire un lauto stipendio o la possibilità di giocare in un campionato prestigioso come quello italiano e in Champions con i rossoneri. Fasce che per il Milan avranno ancora l’esperienza di Davide Calabria e Theo Hernandez che dovrebbero restare anche con Fonseca dopo essere stati imprescindibili nella gestione precedente.

Il punto sul centrocampo e l’attacco del Milan, i nomi papabili in entrata

A centrocampo il Milan potrebbe diventare sempre più francese. I due obiettivi per la mediana sono infatti Fofana del Monaco, valutato 25 milioni, e Rabiot che non dovrebbe rinnovare con la Juventus e può trasferirsi a Milano se sarà disposto ad abbassare il proprio monte ingaggi da 7 a 5 milioni annui.

In attacco manca ancora una punta che possa garantire la doppia cifra e fare reparto con gli esterni Pulisic e Leao, capitalizzando i loro assist. Morata e Abraham sono ad oggi le piste più calde, sia per il costo dell’operazione che per le caratteristiche fisiche assimilabili a Giroud.