Costa poco? Non abbiamo una lira da spendere | Marotta spoilera la fine della trattativa: lo voleva gratis

Beppe Marotta sta per rinunciare a un acquisto per l’Inter, la richiesta è ritenuta eccessiva, voleva prenderlo a costo zero

La difesa dell’Inter è stata tra le meno battute d’Europa nella scorsa stagione e il reparto che ha consentito, grazie alla solidità dei suoi interpreti, di inanellare un filotto importante di risultati positivi nel momento decisivo del campionato per allungare in classifica e vincere con largo anticipo lo Scudetto numero 20 della storia del club.

Non sono previsti molti cambiamenti anche se è arrivato un nuovo secondo portiere. Dal Genoa ufficiale l’approdo ad Appiano Gentile dello spagnolo Josep Martinez che avrà un anno di adattamento per poi prendere il posto di Sommer.

Inzaghi adotterà ancora il 3-5-2 come modulo, con tre centrali davanti al portiere svizzero. De Vrij, reduce da un ottimo Europeo con l’Olanda, arrivata a un passo dalla finale, potrebbe partire, soprattutto se l’Inter dovesse chiudere per Hermoso.

Il centrale iberico si è svincolato dall’Atletico Madrid e porterebbe la giusta esperienza internazionale in una retroguardia già competitiva anche se Marotta voleva chiudere anche per un talento di prospettiva.

L’Inter rinuncia a un giovane talento, voleva prenderlo a costo zero

Piace molto Giovanni Leoni, classe 2006, che si è messo in mostra nel girone di ritorno della scorsa Serie B con la maglia della Sampdoria. I blucerchiati lo hanno riscattato dal Padova e lo valutano 8 milioni, anche dato il fatto che sono diversi i top club italiani che lo stanno monitorando.

Marotta ritiene eccessiva la richiesta dei liguri e vorrebbe gettare la spugna, anche se ha una carta da giocare per convincere il ds Accardi. Potrebbe infatti offrire Pio Esposito, punta classe 2005 che ha militato nello Spezia e che potrebbe essere la contropartita tecnica giusta.

Il momento della Samp, obiettivo tornare in Serie A al più presto

Sampdoria che ha sfiorato il ritorno in A, arrendendosi nella lotteria dei play-off, poi vinti dal Venezia. Andrea Pirlo è riuscito a far girare la squadra nella seconda parte del campionato dopo un inizio molto complicato.

L’ambiente era a terra dopo la retrocessione e adesso si guarda con fiducia al futuro tanto che il tecnico è stato confermato al timone dello spogliatoio. Un club storico del calcio italiano merita di tornare al più presto in A anche per la tifoseria che ha sempre sostenuto la rosa nonostante risultati altalenanti.