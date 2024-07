Oaktree lo pesca in Mozambico per risparmiare: ecco il nuovo difensore centrale dell’Inter | Preso a pochi euro

Il Fondo californiano, diventato da poco proprietario dell’Inter, deve rientrare dai soldi investiti e cercherà un piano apposito.

La fine della stagione che ha portato l’Inter a vincere il suo ventesimo Scudetto e quindi a conquistare anche la sua seconda stella, ha visto anche una rivoluzione in capo alla proprietà. La società nerazzurra è passata dal cinese Steven Zhang al fondo d’investimento Oaktree.

I californiani hanno escusso la società dopo la scadenza dell’ultimo termine di pagamento, con i cinesi che non sono riusciti a restituire al fondo i quasi 400 milioni di euro che avevano ricevuto in prestito qualche anno prima. Oaktree, ovviamente, ha assicurato la continuità aziendale e che nulla sarà toccato all’interno del management dirigenziale, ma nello stesso tempo non è arrivato certo per fare spese folli.

Ed è così, quindi, che l’Inter continuerà ad operare sul mercato in maniera lungimirante ed intelligente, cercando le occasioni giuste e talvolta cedendo anche a buon prezzo qualche calciatore non indispensabile alla rosa. Si proseguirà, insomma, con la politica aziendale che è andata in scena negli ultimi anni.

Marotta e Ausilio dovranno ancora una volta riuscire a trarre il meglio dai pochi soldi a disposizione, ma soprattutto dare sfogo a tutte le loro capacità dirigenziali e alla bravura di scovare talenti in giro per il Mondo o cercare il riscatto di calciatori che magari hanno deluso negli ultimi anni.

Mercato, le prime mosse dell’Inter

L’Inter ha già chiuso tre acquisti in vista della prossima stagione. Sono arrivati a parametro zero Zielinski e Taremi che possono essere considerati sicuramente dei grandi colpi soprattutto in relazione al fatto di averli presi praticamente gratis. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato anche l’acquisto di Josep Martinez, portiere comprato dal Genoa per poco più di 15 milioni di euro.

Resta da capire, inoltre, se ci saranno delle cessioni di calciatori non più indispensabili nell’attuale scacchiere tattico di Inzaghi. De Vrij, Dumfries, Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito: sono questi i tesserati interisti che potrebbero portare denaro fresco nelle casse nerazzurre.

Mercato Inter, preso il giovane Alex Perez

In difesa, però, l’età media della squadra comincia ad alzarsi pericolosamente e ci sarà bisogno, se non quest’anno al massimo durante la prossima estate, di una decisa opera di ringiovanimento. Ed è da leggere attraverso questa chiave di lettura l’ultimo arrivo che dovrebbe unirsi alla Primavera di Christian Chivu, ma che Inzaghi vorrà testare per capirne affidabilità e bravura.

Parliamo del difensore di passaporto spagnolo, ma del Mozambico come origini, Alex Perez. L’Inter ha chiuso con il Betis Siviglia per l’acquisto del classe 2006 e nelle ultime ore è avvenuto il fatidico scambio dei documenti che porterà all’ufficialità che avverrà nei prossimi giorni.