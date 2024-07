Marotta ha chiuso l’accordo stanotte: UFFICIALE il nuovo allenatore | Non è Simone Inzaghi

Cambiamenti importanti in casa nerazzurra dove è stato nominato il nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Nonostante lo Scudetto, la grande gioia per la seconda stella conquistata in faccia ai cugini del Milan ed il tanto ottimismo in vista della prossima stagione per una rosa che non sembra, almeno per ora, avere avversari che possano competere fino in fondo, anche in quest’estate in casa Inter ci sono stati cambiamenti che potevano un attimino turbare l’ambiente.

Questa volta le modifiche sono arrivate sul piano societario ed il club è passato da Steven Zhang al Fondo Oaktree che ha escusso il pegno dall’ex proprietario non in grado di rifinanziare o pagare il debito entro i tempi prestabiliti. Quel che poteva essere una rivoluzione, però, non lo è stata dal punto di vista di management dirigenziale.

Il fondo californiano ha deciso di lasciare intatto il quadro all’interno della società e, anzi, ha nominato Giuseppe Marotta, già CEO dell’Inter, come nuovo Presidente e, quindi, plenipotenziario del club. Un giusto riconoscimento al grande lavoro svolto dall’ex dirigente della Juventus in questi anni nonostante una situazione economico/finanziaria assai complicata.

Marotta, insieme ai suoi collaboratori fidati come Baccin, Antonello e Ausilio, ha preso in mano la situazione e ha fissato nei rinnovi delle pedine fondamentali della squadra il primo step da portare a termine. E così è stato. Anche se manca ancora l’ufficialità, infatti, sia Barella, sia Lautaro Martinez, sia Simone Inzaghi hanno trovato l’accordo per il prolungamento.

Inter, Simone Inzaghi vicino al rinnovo

La situazione più complicata sembrava ad un certo punto essere quella dell’allenatore. Mai in dubbio la sua permanenza, in realtà, l’unico elemento su cui non si trovava la quadra era la durata del suo contratto. Il tecnico spingeva per un rinnovo fino al 2027, mentre la società è rimasta sempre ferma e decisa sui due anni di prolungamento.

Alla fine ha vinto la linea dura della società e Inzaghi firmerà a breve il nuovo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Chiarita anche la situazione economica legata ai compensi. Il tecnico piacentino, infatti, dovrebbe guadagnare circa 6.5 milioni di euro netti a stagione, con la possibilità di ricevere dei bonus aggiuntivi a risultati raggiunti.

Inter Women, Piovani è il nuovo allenatore

Il cambiamento, però, c’è stato in realtà e riguarda la squadra femminile dell’Inter. Rita Guarino, ex tecnico della Juventus femminile, ha rescisso il suo contratto che la legava alla società nerazzurra e non sarà più sulla panchina interista. Al suo posto è stato già ufficializzato Gianpiero Piovani.

Il nuovo allenatore dell’Inter Women ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Piovani era un attaccante rapido e tecnico che ha esordito con la maglia del Brescia, ma poi è diventato una bandiera del Piacenza in cui ha giocato per undici stagioni. Da allenatore ha già allenato le squadre femminili del Brescia e del Sassuolo.