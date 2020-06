2K Games ripropone Mafia II in una nuova edizione rimasterizzata che include tutti i DLC originali, all’interno di un progetto intitolato Mafia Trilogy. Pensata per Playstation 4, PC e Xbox One, questa vede la riproposizione, sia in un’unica confezione che singolarmente, dei tre giochi della serie. Intanto gustatevi la review di Mafia II Definitive Edition!

